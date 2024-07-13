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Bloomberg: задержка поставок F-16 ВСУ связана с языковым барьером

Также существуют проблемы, связанные с запасными частями, а также недостаточное количество взлетно-посадочных полос.
Ирина Егорова 2024-07-13 01:42:57
© Фото: Marcus Brandtdpa, Globallookpress

Проблема и задержка поставок западных истребителей F-16 Киеву обусловлена языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами. Об этом сообщает Bloomberg.

Также существуют вопросы, связанные с недостаточным количеством взлетно-посадочных полос и их уязвимостью для российской армии и наличием запасных частей.

«На Украине нет большого количества длинных, высококачественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-16, или укрытий для их защиты», - сказано в материале.

Передачу F-16 планировали на лето 2024 года после завершения подготовки украинских пилотов и обучения экипажей управлению F-16 . Сообщалось, что речь идет о 12 истребителях. О своем решении передать F-16 заявляло министерство обороны Литвы, Нидерландов и Дании. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальная Москва будет воспринимать истребители F-16 на Украине как носители ядерного оружия, вне зависимости от их модификации. Поставки таких самолетов Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО - целенаправленная провокация, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

#Отправка #Украина #сша #Киев #ВСУ #Запад #военная помощь #Поставка #истребители F-16
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