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В США пообещали обучить 12 пилотов ВСУ управлению F-16 к августу

Обучение занимает от 5 до 8 месяцев. Украинские экипажи планируют подготовить в период с мая по август.  
Ирина Егорова 2024-02-21 04:06:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В США ожидают, что подготовка 12 пилотов Вооруженных сил Украины и обучение украинских экипажей управлению F-16 завершится с мая по август 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВВС США.

Истребителями F-16 Украину обещали снабдить Нидерланды - в качестве военной помощи они отправят 24 машины. 

Также F-16 передаст ВСУ и Дания - предполагается, что Киев получит 5 - 10 самолетов. 

По мнению журналистов Welt, Киев организует «новую попытку наступления» после получения  истребителей F-16.По их мнению, главной целью атаки ВСУ будет Крым. 

#истребитель #пилоты #ВСУ #ВВС США #F-16 #обучение
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