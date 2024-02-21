В США пообещали обучить 12 пилотов ВСУ управлению F-16 к августу

В США ожидают, что подготовка 12 пилотов Вооруженных сил Украины и обучение украинских экипажей управлению F-16 завершится с мая по август 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВВС США.

Истребителями F-16 Украину обещали снабдить Нидерланды - в качестве военной помощи они отправят 24 машины.

Также F-16 передаст ВСУ и Дания - предполагается, что Киев получит 5 - 10 самолетов.

По мнению журналистов Welt, Киев организует «новую попытку наступления» после получения истребителей F-16.По их мнению, главной целью атаки ВСУ будет Крым.