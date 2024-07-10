Вашингтон и его союзники прямо сейчас направляют киевскому режиму истребители F-16. Они поступят этим летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Боевые самолеты летят на Украину из Дании, уточнил чиновник.

«F-16 в пути, их передают, пока мы с вами разговариваем. Они будут летать на Украине этим летом. Это сигнал Путину, что он не победит Украину и НАТО. И если он продолжит, ущерб России будет продолжать наноситься. Это самый быстрый способ добиться мира - через сильную Украину», - заявил Блинкен.

В настоящий момент более 12 украинских летчиков проходят обучение пилотированию истребителей F-16, сообщил ранее представитель Пентагона Патрик Райдер.

Летчики обучаются в США и Дании. Некоторые пилоты уже закончили обучение, уточнил Райдер, и направлены в Европу для продолжения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальная Москва будет воспринимать истребители F-16 на Украине как носители ядерного оружия, вне зависимости от их модификации. Поставки таких самолетов Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО - целенаправленная провокация, уточнили на Смоленской площади.