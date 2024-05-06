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Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ЯО

В МИД России подчеркнули, что самолеты этого типа относятся к платформам двойного оснащения - неядерного и ядерного.
Игнат Далакян 2024-05-06 18:22:27
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Российская Федерация будет воспринимать истребители F-16 на Украине как носителей ядерного оружия. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения - неядерного и ядерного», - говорится в опубликованном на официальном сайте заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что самолеты именного этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который используется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО.

По сообщению внешнеполитического ведомства России, данные самолеты российской стороной будут восприниматься как носители ядерного оружия, вне зависимости какой они будут модификации. В МИД России добавили, что поставки истребителей F-16 на Украину Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом будут рассматриваться как целенаправленную провокацию.

Ранее в Пентагоне заявили, что F-16 прибудут на Украину в этом году. Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин отметил, что истребители США прибудут на Украину вместе с обученными пилотами.

#в стране и мире #истребители #Украина #ядерное оружие #МИД РФ #F-16
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