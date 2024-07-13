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Politico: в Евросоюзе налаживают связи с командой Трампа

Победа Трампа на президентских выборах США видится Евросоюзу более вероятной.
Ирина Егорова 2024-07-13 00:37:22
© Фото: Maik MeyerKeystone Press Agency, Globallookpress

Многие страны ЕС начали искать контакты с командой экс-главы США и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, так как считают его победу на президентских выборах все более вероятной. Об этом пишет европейское издание Politico.

Страны Евросоюза побудили сделать такие шаги постоянные оговорки и ошибки Джо Байдена во время публичных выступлений. Европейские лидеры «замерли от ужаса» на сцене саммита НАТО, когда Байден пригласил на сцену «президента Украины Путина», говорится в статье.  

Сами демократы обеспокоены состоянием и поведением 81-летнего Джо Байдена, который называет Украину Ураном или Ираком, а также забывает о том, сколько лет он находится на посту президента США.

#сша #Выборы #Дональд Трамп #Джо Байден #Президент #команда #Контакты
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