Байден передал слово на саммите НАТО «президенту Украины Путину»

Выступая на мероприятии в Вашингтоне по принятию декларации о помощи Украине, президент США Джо Байден допустил ироничную оговорку. В заключении своей речи он пригласил на трибуну и передал слово «президенту Украины Путину». Глава США оговорился, он хотел пригласить Зеленского.

«А теперь я хочу передать слово президенту Украины, который обладает не только мужеством, но и решимостью. Дамы и господа — президент Путин», - сказал Байден.

Спустя некоторое время Байден пытался «вернуть свои слова обратно» и объясниться перед залом. Он заявил, что имеет ввиду, что Зеленский победит Путина.

«Я так сконцентрирован на победе над Путиным, что нам надо об этом беспокоиться», — добавил 81-летний американский лидер.

Накануне Байден допустил ошибку, назвав Украину Ураном. Ранее он называл Украину еще и Ираком. Также он оговаривался и не мог вспомнить, сколько лет он находится на посту президента США. Подобное поведение американского лидера вызывает обеспокоенность у демократов накануне президентских выборов.