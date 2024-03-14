Байден не смог назвать, сколько лет он является президентом США

Действующий президент США Джо Байден запутался, сколько лет он находится на этом посту. Выступая в Милуоки, штате Висконсин, он сказал, что на этой неделе будет четырехлетие его президентства. Однако это произойдет только в начале 2025 года.

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», - приводит слова из его выступления «360».

В ноябре 2020 года состоялись выборы президента США. Из двух кандидатов - Дональда Трампа и Джо Байдена победу одержал последний. Инаугурация Байдена прошла в январе 2021 года, соответственно, с этого времени еще не прошло четырех лет.

Американский лидер запомнился мировому сообществу множеством конфузов и оговорок. Так, в конце января он назвал Трампа действующим президентом Соединенных Штатов. Он выразился так, когда заявлял, что его предшественник хочет разрушения экономики страны.

Шестого февраля, встречаясь с избирателями в Лас-Вегасе, Байден заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Тогда же он назвал его немецким «канцлером».