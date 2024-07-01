Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты уже в июле

Действующего президента США Джо Байдена могут уже в ближайшее время официально выдвинуть кандидатом на президентских выборах.

Произойти это может уже в середине июля, сообщило издание Bloomberg. Такую идею рассматривает Национальный комитет Демократической партии. Отмечается, что таким образом демократы хотят положить конец спорам внутри партии о замене Байдена.

«Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официального выдвижения Джо Байдена уже в середине июля, чтобы гарантировать, что президент будет в ноябрьских бюллетенях. Одновременно вместе с этим это поможет искоренить внутрипартийные пересуды о его замене после неудачных дебатов на прошлой неделе», - указали журналисты.

Называется предполагаемый срок, когда Байдена могут выдвинуть кандидатом от демократов - 21 июля. В этот день пройдет онлайн-заседание Комитета по полномочиям съезда Демократической партии.

Как сообщалось 28 июня, нынешний американский лидер Джо Байден признал, что уже не молод и плохо выступил на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Он перечислил, что уже не так быстро ходит или хорошо говорит, или уже не может спорить, как прежде. Но он все еще намерен победить.

На следующий день CNN сообщал, что иностранные дипломаты шокированы выступлением Байдена, а газета The Washington Post (WP) назвала 10 возможных кандидатов на замену Байдену на выборах.