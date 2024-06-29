CNN: иностранные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах

Зарубежные дипломаты оказались шокированы и обеспокоены выступление американского президента Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников дипломатических миссий из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

«Это печальная реальность, что Байден стар и стареет. Мы это видели. Мне было трудно понять, что он говорил, а я довольно хорошо понимаю английский», - сказал один из европейских дипломатов.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что члены Демократической партии США выразили обеспокоенность выступлением Джо Байдена. Они якобы находятся в панике из-за того, что действующий президент на фоне Дональда Трампа выглядел невыгодно, не вступал в критику, например, по вопросу абортов. В целом аналитики телеканала оценивают его выступление словами «ничего хорошего».

При этом сам Джо Байден признал, что выступил плохо на теледебатах, добавив, что все еще намерен победить. Тем не менее он добавил, что уверен в своей пригодности к должности главы государства, заявив, что иначе не баллотировался бы вновь.