Опубликованы кадры операции по поиску черных ящиков рухнувшего SSJ-100

Опубликованы кадры поиска черных ящиков разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета Sukhoi Superjet. За кадром слышно, как поисковиков инструктируют перед началом работ.

Обнаружение черных ящиков - ключевой момент в расследовании любых авиакатастроф. Именно эти устройства фиксируют технические параметры полета и записывают все переговоры экипажа.

После их расшифровки специалисты смогут назвать причину падения лайнера.

Напомним, крушение самолета SSJ-100 авиакомпании «Газпромавиа» произошло сегодня около 15 часов. Пилоты смогли увести падающий самолет от жилых домов. Спасатели обнаружили воздушное судно в лесу.