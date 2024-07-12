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Опубликованы кадры операции по поиску черных ящиков рухнувшего SSJ-100

Бортовые самописцы фиксируют переговоры экипажа, а также все технические параметры полета.
Ян Брацкий 2024-07-12 20:56:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры поиска черных ящиков разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета Sukhoi Superjet. За кадром слышно, как поисковиков инструктируют перед началом работ.

Обнаружение черных ящиков - ключевой момент в расследовании любых авиакатастроф. Именно эти устройства фиксируют технические параметры полета и записывают все переговоры экипажа.

После их расшифровки специалисты смогут назвать причину падения лайнера.

Напомним, крушение самолета SSJ-100 авиакомпании «Газпромавиа» произошло сегодня около 15 часов. Пилоты смогли увести падающий самолет от жилых домов. Спасатели обнаружили воздушное судно в лесу.

#Самолет #крушение #Черные ящики #Sukhoi Superjet #Газпромавиа
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