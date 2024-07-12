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Опубликованы кадры с места падения самолета в Подмосковье

Воздушное судно SSJ-100 упало в лесу в районе деревни Большое Карасево Московской области.
Ян Брацкий 2024-07-12 18:05:01
© Фото: alexandrgrechishev, telegram © Видео: alexandrgrechishev, telegram

Спасатели добрались до места крушения пассажирского самолета в Подмосковье. Глава Коломны Александр Гречищев в своем Telegram-канале опубликовал первые кадры.

На них видно, что лайнер рухнул в лесистой местности, после чего начался пожар. Всюду разбросаны фрагменты фюзеляжа самолета.

Сейчас территория места крушения оцеплена, работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, первые сообщения о падении самолета в Подмосковье стали появляться на лентах информагентств около 15 часов.

Позже выяснилось, что рухнул пассажирский самолет Sukhoi Superjet. Он выполнял тестовый полет с завода на аэродром Внуково. По предварительной причине, у воздушного судна отказал один из двигателей. На его борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли.

#Самолет #Московская область #авиакатастрофа #SSJ100 #Коломна
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