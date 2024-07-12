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Путин присвоил наименование гвардейского 1486-му мотострелковому полку

Президентский указ опубликован на портале правовой информации.
Тимур Шерзад 2024-07-12 17:38:36
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Наименование гвардейского присвоено еще одному мотострелковому полку. Об этом сообщает портал правовой информации. 

Уточняется, что указ о присвоении этого почетного наименования был подписан президентом России и Главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным сегодня, в пятницу, 12 июля. 

Путин в тексте указа отметил, что «гвардия» присвоена полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в ходе боевых действий в условиях вооруженных конфликтов. 

Отмечено, что указ вступает в силу со дня его подписания. 

Честно и доблестно выполняют свой долг и другие формирования Вооруженных сил России - так, ранее сообщалось, что Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 1430-му мотострелковому полку.

Также почетное наименование гвардейской получила за действия в ходе специальной военной операции 999-я российская авиабаза.

Интересно, что в ходе специальной военной операции Россия добивается успехов не только благодаря храбрости и профессионализму своих бойцов, но и благодаря грамотному применению высокотехнологичного оружия. Так, за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли 39 групповых ударов по Украине.

#в стране и мире #Владимир Путин #указ президента #гвардия #1486 полк
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