Наименование гвардейского присвоено еще одному мотострелковому полку. Об этом сообщает портал правовой информации.

Уточняется, что указ о присвоении этого почетного наименования был подписан президентом России и Главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным сегодня, в пятницу, 12 июля.

Путин в тексте указа отметил, что «гвардия» присвоена полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в ходе боевых действий в условиях вооруженных конфликтов.

Отмечено, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Честно и доблестно выполняют свой долг и другие формирования Вооруженных сил России - так, ранее сообщалось, что Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 1430-му мотострелковому полку.



Также почетное наименование гвардейской получила за действия в ходе специальной военной операции 999-я российская авиабаза.

Интересно, что в ходе специальной военной операции Россия добивается успехов не только благодаря храбрости и профессионализму своих бойцов, но и благодаря грамотному применению высокотехнологичного оружия. Так, за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли 39 групповых ударов по Украине.