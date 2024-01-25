Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 1430 мотострелковому полку

Президент России Владимир Путин специальным указом присвоил почетное наименование «гвардейский» 1430 и 1429 мотострелковым полкам, 2-му полку РХБЗ и двум отличившимся бригадам.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка», - говорится в указе, опубликованном в Telegram-канале 1430-го полка.

Подобное наименование было получено за заслуги перед Отечеством и защиту государственных интересов на поле боя в условиях вооруженного конфликта. Представители полка подписали новость в соцсетях о присвоении словами «ура, товарищи!».

Уточняется, что указ вступает в силу с момента подписания, то есть с сегодняшнего дня.

Подобных почестей также были удостоены 1429-ый мотострелковый полк, 2-ой полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 61-ая отдельная Киркенесская Краснозаменная бригада морской пехоты и 1-ая мобильная бригада РХБЗ. Указы о назначении наименований были сегодня 25 января опубликованы на портале правовой информации.