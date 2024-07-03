Путин присвоил наименование гвардейской 999-й авиабазе

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин присвоил 999-й авиабазе наименование гвардейской. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что присвоение «гвардии» - это высокая честь и признание особых заслуг личного состава авиабазы. Военнослужащие проявили массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

«Умелые и решительные действия личного состава базы в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», - сказал президент.

Владимир Путин высказал убеждение, что воины-гвардейцы и впредь будут надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан, а также будут верны присяге и продолжат с честью служить Отечеству.

Верховный главнокомандующий пожелал командованию и личному составу 999-й гвардейской авиационной базы успехов и крепкого здоровья.

Ранее артиллеристам вручили госнаграды за отвагу, проявленную под Авдеевкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.