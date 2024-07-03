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Путин присвоил наименование гвардейской 999-й авиабазе

Владимир Путин охарактеризовал действия личного состава авиабазы как образец выполнения воинского долга, отметив храбрость, самоотверженность и высокий профессионализм.
2024-07-03 10:46:50
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин присвоил 999-й авиабазе наименование гвардейской. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля

Путин подчеркнул, что присвоение «гвардии» - это высокая честь и признание особых заслуг личного состава авиабазы. Военнослужащие проявили массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. 

«Умелые и решительные действия личного состава базы в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», - сказал президент. 

Владимир Путин высказал убеждение, что воины-гвардейцы и впредь будут надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан, а также будут верны присяге и продолжат с честью служить Отечеству. 

Верховный главнокомандующий пожелал командованию и личному составу 999-й гвардейской авиационной базы успехов и крепкого здоровья. 

Ранее артиллеристам вручили госнаграды за отвагу, проявленную под Авдеевкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Владимир Путин #гвардия #присвоение #999-я авиабаза
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