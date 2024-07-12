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ВС РФ нанесли 39 групповых ударов по Украине за неделю

Групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, наносились с 6 по 12 июля.
2024-07-12 16:17:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что с 6 по 12 июля Вооруженные силы России нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по Украине.

За неделю российским военным удалось поразить авиабазы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу. Также под ударом оказались цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов, уточняет оборонное ведомство.

Кроме того, за неделю противник лишился семи пусковых установок американской РСЗО HIMARS, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма. РСЗО уничтожены с обслуживавшими их иностранными операторами. Также, украинская сторона потеряла три пусковые установки c радаром американского ЗРК HAWK и две пусковые установки с радаром американского ЗРК Patriot.

В сводке о проведении специальной военной операции отдельно напомнили об успехах подразделений группировки войск «Центр». За неделю под контроль российских войск перешли четыре населенных пункта: Окол, Чигари, Яснобродовка и Восход в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #групповые удары
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