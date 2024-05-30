Правительство одобрило пакет налоговых поправок

Кабмин одобрил пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Теперь проекты будут направлены на рассмотрение депутатов Государственной думы.

Ожидается, что нововведения вступят в законную силу с 1 января 2025 года. Среди новелл - разница в налоге в зависимости от дохода граждан. Для тех из них, кто зарабатывает до 2,4 млн рублей в год, ставка останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн - 18%, а свыше 50 млн рублей в год - 22%.

Важно отметить, что повышенный налог будет взиматься государством не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам спецоперации. Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума предложат возврат НДФЛ в размере от 7% до 13%.

Ранее в Минфине РФ уточнили, что с данной прогрессивной шкалой налогооблажения система сохранит свою конкурентоспособность и позволит избежать перетока кадров в соседние страны.

Сегодня глава Минфина Антон Силуанов озвучил принципы, которые легли в основу налоговых перемен. В первую очередь авторы законопроекта пытались обеспечить справедливую и стабильную налоговую систему, стимулировать ее инвестиционную активность, распределить ресурсы, решить задачи социально-экономических сфер и создать равные условия конкуренции.