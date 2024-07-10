СФ одобрил ввод прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%

Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы. Сегодня утром закон был единогласно принят депутатами Государственной думы.

Ранее для граждан с доходами до 5 млн рублей ставка НДФЛ составляла 13%, теперь же подобная ставка налога будет актуальна для дохода до 2,4 млн. Далее ставка будет равна 15% на доход до 5 млн рублей, 18% - до 20 млн, 20% - до 50 млн, самой высокой ставкой в 22% будут облагаться доходы выше этой суммы.

Уточняется, что изменения не затронут самозанятых и выплаты участникам СВО. Северные надбавки будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% и 15%.

Напомним, сегодня Госдума также приняла закон о семейной налоговой выплате, который позволяет семьям с двумя и более детьми получить возврат 7% из уплаченного подоходного налога.