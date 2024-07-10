МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СФ одобрил ввод прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%

Изменения не затронут самозанятых и выплаты участникам СВО.
Елизавета Кондрикова 2024-07-10 13:26:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы. Сегодня утром закон был единогласно принят депутатами Государственной думы.

Ранее для граждан с доходами до 5 млн рублей ставка НДФЛ составляла 13%, теперь же подобная ставка налога будет актуальна для дохода до 2,4 млн. Далее ставка будет равна 15% на доход до 5 млн рублей, 18% - до 20 млн, 20% - до 50 млн, самой высокой ставкой в 22% будут облагаться доходы выше этой суммы.

Уточняется, что изменения не затронут самозанятых и выплаты участникам СВО. Северные надбавки будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% и 15%.

Напомним, сегодня Госдума также приняла закон о семейной налоговой выплате, который позволяет семьям с двумя и более детьми получить возврат 7% из уплаченного подоходного налога.

#деньги #налог #ндфл #Совфед РФ #прогрессивная шкала
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 