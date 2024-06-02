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Минфин объяснил суть прогрессивной шкалы налогооблажения

Глава Минфина РФ заявил, что предложения по изменению налоговой системы разработаны на принципах справедливости, стимулирования инвестиционной активности, решении социальных задач и создании равных условий конкуренции.
Ян Брацкий 2024-06-02 20:23:05
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Важные экономические изменения сейчас в центре обсуждения правительства, Госдумы РФ и всех без исключения жителей нашей страны. Речь про корректировку налоговой системы. На этой неделе кабмин одобрил проект новаций. И основные принципы, по которым принималось решение, озвучил глава Минфина Антон Силуанов.

«Принцип справедливости... все средства, которые будут собраны в бюджетную систему, пойдут на социальные цели. Государство потратит эти собранные средства на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства. Проекты по борьбе со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру», - пообещал Силуанов.

Итак, главное - это справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой системы. Дальше стимулирование инвестиционной активности, распределение ресурсов и решение социально-экономических задач и создание равных условий конкуренции.

Напомним основные изменения. Вводится прогрессивная шкала налогообложения. То есть процент налогов напрямую будет зависеть от уровня доходов. Для граждан с ежегодным доходом не превышающем 2,4 млн рублей в год - ставка остается прежней на уровне 13%.

«Предложения, чтобы в качестве первой планки для применения прогрессивной ставки налога на доходы физлиц выбрать удвоенные показатели средний зарплаты по стране. Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей. И в результате, изменения коснутся 3% работающего населения. Тех, кто действительно получает больше доход», - объяснил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

А дальше начинается прогрессивная шкала. При доходах до 5 млн - налог составит 15%. От 5 до 20 млн - 18%, до 50 млн – 20% и если заработки еще больше, то в бюджет надо будет отдать 22% доходов. Важно, что повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующего порога.

Все направлено на выстраивание более сбалансированной системы, а полученные дополнительные средства будут направлены на благо людей и экономики. Налоговые изменения не коснутся денежного довольствия участников спецоперации. А получить налоговый вычет можно будет за занятия спортом, сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации.

Подробнее о налоговых инициативах правительства в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Экономика #Минфин РФ #силуанов #налоги #Госдума РФ
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