Украинские власти добились своих целей после удара ВСУ ракетой ПВО по детской больнице в Киеве, получив новую военную помощь от Запада. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

«Украина организовала чудовищную провокацию, но для себя организовала очень хорошо и очень выгодно. Да, погибли дети, удар по больнице, все это страшно, но своих результатов Зеленский достиг. Он получил финансирование, он получил Patriot, он получил F-16, то есть то, чего хотели добиться в результате этой провокации - добились», - заявил эксперт.

Специалист отметил, что для Украины подобное стечение обстоятельств оказалось выгодным и произошло в «удобное время» в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне. Он добавил, что после получения Украиной подобного вооружения конфликт в регионе выходит на новый уровень, к которому необходимо быть готовыми.

Напомним, ранее МИД РФ обвинил Киев в использовании украинского населения в качестве «живого щита», расположении ПВО в жилых районах и нарушении международного гуманитарного права после инцидента с больницей.

При этом в ведомстве подчеркнули наличие рядом с пострадавшей клиникой военного завода «Артем», комплекса зданий Минобороны Украины и складов ВСУ.