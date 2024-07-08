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В Киеве прогремел взрыв в районе военного завода «Артем»

После взрыва вспыхнул сильный пожар.
Сергей Лебедев 2024-07-08 11:48:20
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня в Киеве произошел взрыв в районе военного завода «Артем», который специализируется на производстве ракет разного класса, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, после взрыва вспыхнул сильный пожар. Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

Напомним, сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов в городе. Объявлялась воздушная тревога.

Жителей украинской столицы призвали оставаться в укрытиях.

#взрыв #завод #Киев #артем #воздушная тревога
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