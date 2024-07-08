В Киеве прогремел взрыв в районе военного завода «Артем»

Сегодня в Киеве произошел взрыв в районе военного завода «Артем», который специализируется на производстве ракет разного класса, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, после взрыва вспыхнул сильный пожар. Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

Напомним, сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов в городе. Объявлялась воздушная тревога.

Жителей украинской столицы призвали оставаться в укрытиях.