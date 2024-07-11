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Новый пакет помощи США Украине на $225 млн включает батарею Patriot

Кроме того, Вашингтон предоставит боеприпасы для NASAMS и HIMARS, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4 и другое вооружение.
Владимир Рубанов 2024-07-11 21:18:37
© Фото: defense.gov

США выделяют Украине значительный новый пакет «срочно необходимого оружия и оборудования» на 225 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этой партии вооружений ранее заявил президент Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским.

Вашингтон предоставит батарею ПВО Patriot, боеприпасы для NASAMS и HIMARS, зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для тяжелого противотанкового комплекса (TOW), противотанковые системы Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и другое вспомогательное оборудование.

Это 61-й военный транш администрации Байдена для Украины из запасов министерства обороны США с августа 2021 года, говорится в пресс-релизе Пентагона.

Ранее Байден объявил, что США и их союзники предоставят Киеву пять стратегических систем ПВО и десятки тактических.

#пво #Украина #сша #Пентагон #Джо Байден #NASAMS #javelin #поставки оружия #М142 HIMARS #Энтони Блинкен #tow #ЗРК Stinger #ПВО Patriot
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