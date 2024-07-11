Новый пакет помощи США Украине на $225 млн включает батарею Patriot

США выделяют Украине значительный новый пакет «срочно необходимого оружия и оборудования» на 225 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этой партии вооружений ранее заявил президент Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским.

Вашингтон предоставит батарею ПВО Patriot, боеприпасы для NASAMS и HIMARS, зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для тяжелого противотанкового комплекса (TOW), противотанковые системы Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и другое вспомогательное оборудование.

Это 61-й военный транш администрации Байдена для Украины из запасов министерства обороны США с августа 2021 года, говорится в пресс-релизе Пентагона.

Ранее Байден объявил, что США и их союзники предоставят Киеву пять стратегических систем ПВО и десятки тактических.