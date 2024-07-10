США и их союзники выделят Украине $1 млрд для укрепления ПВО

США и их союзники обязуются выделить более 1 миллиарда долларов на укрепление потенциала украинской системы противовоздушной обороны, передает Life. Более 50 стран присоединились к поддержке противовоздушной обороны Украины, отмечается в совместном релизе Вашингтона и его партнеров.

Как заявил американский президент Джо Байден, Киеву в ближайшее время будут поставлены десятки дополнительных тактических систем ПВО, в том числе пять стратегических.

«Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО», - подчеркнул Байден.

Тактические системы ПВО, которые получит Украина от Вашингтона и его союзников в ближайшие месяцы, включают комплексы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. По словам главы США, Украина является приоритетным направлением экспорта систем ПВО - страна будет получать их раньше других. Также президент США пообещал Украине в следующем году «сотни» ракет-перехватчиков.