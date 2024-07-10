МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США и их союзники выделят Украине $1 млрд для укрепления ПВО

В ближайшее время Украина получит пять стратегических систем ПВО, добавил американский лидер.
Ирина Егорова 2024-07-10 01:55:13
© Фото: Bernd WÃ�stneckdpa, Global Look Press

США и их союзники обязуются выделить более 1 миллиарда долларов на укрепление потенциала украинской системы противовоздушной обороны, передает Life. Более 50 стран присоединились к поддержке противовоздушной обороны Украины, отмечается в совместном релизе Вашингтона и его партнеров.

Как заявил американский президент Джо Байден, Киеву в ближайшее время будут поставлены десятки  дополнительных тактических систем ПВО, в том числе пять стратегических.

«Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО», - подчеркнул Байден.

Тактические системы ПВО, которые получит Украина от Вашингтона и его союзников в ближайшие месяцы, включают комплексы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. По словам главы США, Украина является приоритетным направлением экспорта систем ПВО - страна будет получать их раньше других. Также президент США пообещал Украине в следующем году «сотни» ракет-перехватчиков. 

#пво #Украина #сша #Киев #ВСУ #Джо Байден #военная помощь #поставки #экспорт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 