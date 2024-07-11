Байден подписал новый пакет оружейной помощи Киеву

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским заявил о выделении киевскому режиму дополнительной военной помощи.

«Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет мер, который я подписал с тех пор, как мы приняли закон о национальной безопасности», - цитирует Байдена РИА Новости.

Никаких подробностей Байден не привел, сказав только, что делали нового плана позже уточнит министр обороны США Ллойд Остин.

В ходе юбилейного саммита НАТО союзники по альянсу договорились выделить €40 млрд военной помощи украинским властям в течение следующего года.

Киеву также передадут комплексы ПВО и ракетные системы. Их предоставят США, Великобритания, Италия, Румыния и Нидерланды.