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Байден подписал новый пакет оружейной помощи Киеву

В ближайшее время министр обороны США Ллойд Остин раскроет детали очередного пакета военной помощи Украине.
Ян Брацкий 2024-07-11 20:27:48
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским заявил о выделении киевскому режиму дополнительной военной помощи.

«Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет мер, который я подписал с тех пор, как мы приняли закон о национальной безопасности», - цитирует Байдена РИА Новости.

Никаких подробностей Байден не привел, сказав только, что делали нового плана позже уточнит министр обороны США Ллойд Остин.

В ходе юбилейного саммита НАТО союзники по альянсу договорились выделить €40 млрд военной помощи украинским властям в течение следующего года.

Киеву также передадут комплексы ПВО и ракетные системы. Их предоставят США, Великобритания, Италия, Румыния и Нидерланды.

#НАТО #сша #ВСУ #Пентагон #Белый дом #байден #военная помощь
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