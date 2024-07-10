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В НАТО перечислили системы ПВО, которые предадут Киеву

Украина получит Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и Gepard.
Владимир Рубанов 2024-07-10 02:00:43
© Фото: defense.gov

Украина получит от США и их союзников американские комплексы ПВО Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров.

Ранее президент США Джо Байден на открытии юбилейного саммита альянса в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО.

В релизе идет речь о том, что стратегические системы ПВО включают дополнительные батареи Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты Patriot от Нидерландов и других партнеров для обеспечения работы дополнительной батареи, а также дополнительную систему SAMP-T от Италии.

Киев получит эти системы «в ближайшие месяцы», заявил Байден.

Приуроченный к 75-летию НАТО саммит открылся в Вашингтоне. Он будет идти до 11 июля. На церемонии открытия генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не может позволить России победить в конфликте на Украине.

#пво #Украина #НАТО #сша #поставки оружия #гепард #IRIS-T SLM #ЗРК MIM-104 PATRIOT #SAMP-T
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