Роспотребнадзор назвал нарушение на производстве причиной ботулизма

Массовые случаи заболевания ботулизмом в России возникли исключительно из-за нарушения технологического процесса на производстве еды, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Никакого другого основания здесь не было, нет, это все доказано, показано, документально подтверждено», - сказала Попова на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, производство кулинарной продукции происходило без уведомления Роспотребнадзора и при нарушении всех возможных правил и технологий, что и стало причиной вспышки.

Всего с июня заразились 417 человек в 11 субъектах страны, двое из них умерли. Подобные масштабы заболевания ботулизмом фиксируются впервые с 1999 года, добавила Попова.

На прошлой неделе стало известно о втором случае летального исхода при ботулизме, скончался пациент в Нижегородской области.

Перед этим погиб житель Костромы, он обратился за медпомощью с жалобами на ухудшение зрения и нарушение координации. Супруга умершего подтвердила, что причиной стало употребление некачественной готовой еды из доставки.