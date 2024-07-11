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Роспотребнадзор назвал нарушение на производстве причиной ботулизма

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всего от ботулизма пострадали 417 человек в 11 субъектах России.
Елизавета Кондрикова 2024-07-11 10:45:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Массовые случаи заболевания ботулизмом в России возникли исключительно из-за нарушения технологического процесса на производстве еды, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.  

«Никакого другого основания здесь не было, нет, это все доказано, показано, документально подтверждено», - сказала Попова на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, производство кулинарной продукции происходило без уведомления Роспотребнадзора и при нарушении всех возможных правил и технологий, что и стало причиной вспышки.

Всего с июня заразились 417 человек в 11 субъектах страны, двое из них умерли. Подобные масштабы заболевания ботулизмом фиксируются впервые с 1999 года, добавила Попова.  

На прошлой неделе стало известно о втором случае летального исхода при ботулизме, скончался пациент в Нижегородской области.

Перед этим погиб житель Костромы, он обратился за медпомощью с жалобами на ухудшение зрения и нарушение координации. Супруга умершего подтвердила, что причиной стало употребление некачественной готовой еды из доставки.

#в стране и мире #производство #роспотребнадзор #заболевание #анна попова #ботулизм #готовая еда
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