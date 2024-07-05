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В Нижегородской области умер пациент с ботулизмом

Ботулизм не являлся первопричиной смерти пациента.
Услада Дубинина 2024-07-05 13:11:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Житель Дзержинска, которого госпитализировали с ботулизмом, умер в нижегородской больнице. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Ботулизм не являлся первопричиной смерти, уточнил региональный Минздрав.

«28.06 был констатирован летальный исход у пациента, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии», - сообщили в министерстве.

В Нижнем Новгороде десять человек выписаны из больницы после госпитализации с признаками ботулизма, шесть пациентов продолжают лечение. Известно о студенте из Нижегородской области, который умер от ботулизма 24 июня. Жена умершего в кстовской реанимации пациента рассказала «Звезде» о подробностях заражения инфекцией. 

#в стране и мире #Нижний Новгород #отравление #Дзержинск #инфекция #пациент #больница #ботулизм
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