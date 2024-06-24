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«Кухне на районе» грозит штраф или приостановление деятельности

На ООО «Локалкитчен» завели дело о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Владимир Рубанов 2024-06-24 18:04:00
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В Люблинском суде Москвы зарегистрировано административное дело в отношении ООО «Локалкитчен», которое работало под брендом «Кухня на районе». Карточка размещена на сайте суда. Сегодня это дело поступило к судье.

Административный протокол о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий грозит «Кухне на районе» штрафом до 20 тысяч рублей или приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

В среду гендиректора компании Антона Лозина и руководителя отдела качества Елену Машкову отправили под домашний арест по делу о массовом отравлении клиентов сервиса салатом «Лобио», в котором содержался ботулотоксин.

Фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина, кроме обвинений в производстве и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обвиняют в организации незаконной миграции.

В тот же день задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей. Это гражданин Таджикистана Карим Норматов - повар компании ООО «Савон-К», которая производила фасоль. Его отправили в СИЗО.

После массового заболевания ботулизмом в больницах находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ, сообщал 20 июня глава Минздрава Михаил Мурашко. Пострадали люди в Москве, Нижегородской области и Казани.

Пострадавшие заказывали салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» и «Гастропорта», сообщал Роспотребнадзор. Сейчас на сайте «Кухни на районе» указано, что сервис временно не работает.

#еда #госпитализация #салаты #ботулизм #доставка еды #Кухня на районе #Локалкитчен
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