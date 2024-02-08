Байден рассказал, как в 2021 году общался с уже покойным канцлером ФРГ Колем

Американский президент Джо Байден второй раз за неделю оговорился и перепутал имена европейских политиков – на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке он рассказал, как беседовал с уже с ушедшим из жизни канцлером ФРГ Гельмутом Колем, пишет Sputnik.

Напомним, Коль умер 16 июня 2017 года в возрасте 87 лет. Байден же утверждает, что общался с ним в 2021 году, когда его уже не было в живых. Возможно, лидер США имела ввиду бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, но назвал другое имя.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента…», — приводит слова Байдена Bloomberg.

Несколькими днями ранее 81-летний глава Белого дома так же смог удивить публику – он поведал о недавней встрече с умершим президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни в 1996 году.