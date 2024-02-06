Байден рассказал о недавней встрече с умершим президентом Франции

Американский лидер Джо Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе заявил, что недавно встречался с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Он также назвал его «канцлером Германии».

«Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии - я имею в виду из Франции - посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?"», - цитирует слова Джо Байдена Радио Sputnik.

Отмечается, что президент США рассказывал историю о встрече с Эммануэлем Макроном на саммите G7 в Великобритании. Ранее он уже неоднократно вспоминал о ней.

Напомним, Джо Байден часто удивляет публику странными оговорками. Так, например, он недавно назвал Дональда Трампа действующим президентом США.