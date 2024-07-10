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Генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс

Йенс Столтенберг заявил о необходимости консенсуса в рядах членов НАТО для приема Украины в альянс.
Ян Брацкий 2024-07-10 16:12:01
© Фото: Kay Nietfeld dpa Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях саммита альянса заявил, что пока рано говорить о сроках вступления в него Украины.

«Для приглашения нового союзника нам нужен консенсус. Все члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить о том, когда это произойдет», - цитирует его слова РИА Новости.

Как заявил Столтенберг, на саммите организации члены блока согласуют большой пакет военной помощи и программы подготовки украинских боевиков. Все это должно стать мостом для членства Украины в НАТО в будущем, уточнил он.

Между тем Украина по итогам проходящего в США саммита НАТО хотела бы получить приглашение в альянс, а не очередные обещания «необратимого пути» к членству в организации, пишет агентство Bloomberg. По его данным, в команде Зеленского недовольны таким подходом.

Тем не менее в минувшее воскресенье Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс исходит из того, что никто не давал официальному Киеву обещаний по вступлению в НАТО. По его словам, победа Украины является условием для любого будущего членства. Ради этого альянсу необходимо активизировать поддержку режима, уточнил он.

Юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию организации, проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Одним из уже принятых решений стала готовность союзников по альянсу ежегодно выделять киевскому режиму €40 млрд военной помощи.

#в стране и мире #Украина #НАТО #сша #Саммит #Йенс Столтенберг
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