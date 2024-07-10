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Союзники по НАТО обязались ежегодно выделять Киеву по 40 млрд евро

В ближайшие месяцы Киев должен получить от союзников по НАТО десятки систем ПВО и ракетных систем.
Ян Брацкий 2024-07-10 14:54:11
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Союзники по блоку НАТО намерены ежегодно выделять минимум €40 млрд в качестве военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в релизе, размещенном на сайте Белого дома.

«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы Украины», - говорится в документе.

Ранее стало известно, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу передадут Украине комплексы ПВО и тактические ракетные системы. Их предоставят США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия. Все это ВСУ получат «в ближайшие месяцы», пообещал глава Белого дома Джо Байден, пишет Life.

Напомним, саммит НАТО, приуроченный к 75-летию организации, открылся в Вашингтоне. Мероприятие продлится до 11 июля.

Посол России в США Анатолий Антонов уже заявил, что первый день работы саммита продемонстрировал агрессивную сущность альянса. С его слов, с трибуны не прозвучало ни слова о мире. Только «нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны», подчеркнул дипломат.

#Россия #в стране и мире #Украина #НАТО #ВСУ #альянс #военная помощь
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