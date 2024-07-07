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Столтенберг: никто не гарантировал вступление Украины в НАТО через 10 лет

Генсек НАТО призвал активизировать поддержку Киева.
Игнат Далакян 2024-07-07 19:28:31
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг исходит из того, что никто не давал обещаний по вступлению Украины в НАТО именно через десять лет. Об этом глава военного блока выступил в эфире телекомпании CBS.

«Никто не говорил, что именно через 10 лет, но очевидно, что вопрос принятия Украины очень серьезный», - ответил Столтенберг на вопрос, почему Украина будет принята в альянс через 10 лет, а не через 2 или 3 года.

Генсек НАТО добавил, что необходимо активизировать поддержку Украины, чтобы она «одержала вверх». По его словам, это является условием для любого будущего членства Украины.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «потерпел неудачу» в своих попытках обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку. Отмечалось, чьто члены альянса лишь согласовали помощь Киеву на сумму 40 миллиардов евро в течение 2025 года.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Йенс Столтенберг #гарантия #членство в нато
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