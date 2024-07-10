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Bloomberg назвал ожидания Украины от саммита НАТО в Вашингтоне

Украина хотела бы получить формальное приглашение вступить в НАТО, а не довольствоваться обещаниями, пишет издание.
Ирина Егорова 2024-07-10 00:28:34
© Фото: IMAGOChristoph Hardt, Global Look Press

Украина в результате предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне хотела бы получить приглашение в альянс, а не обещание «необратимого пути» к членству в организации. Об этом пишет агентство Bloomberg. Страны-члены НАТО обсуждают текст заявления по итогам саммита - проблема заключается в отражении поддержки киевским властям - выбираются такие формулировки, как «мост», «необратимый путь».

«США и Германия изначально отклонили описание пути Украины к членству как «необратимого», но позже согласились разрешить эту формулировку, ссылаясь на необходимость дополнительных антикоррупционных реформ», - сказано в материале.

Как пишет Bloomberg, «в команде Зеленского недовольны таким подходом, аргументируя это тем, что страна хочет получить формальное приглашение присоединиться к альянсу».

Вместо официального приглашения вступить в ряды организации планируется анонс новой помощи и гарантий безопасности, в частности, обещание поставок ПВО, сообщает СМИ.

Юбилейный саммит, посвященный 75-й годовщине подписания Североатлантического договора, пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Ранее в США заявили, что все страны-партнеры НАТО получат приглашение на партнерские мероприятия саммита. Ранее стало известно о прибытии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон для участия в саммите НАТО. Кроме того, у политика запланирован ряд двусторонних встреч с некоторыми лидерами стран альянса.

#Украина #НАТО #Саммит #членство #приглашение
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