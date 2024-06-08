Потерявшиеся в уральском лесу дети выжили благодаря собакам

Участники поисково-спасательной операции двоих детей в одном из лесов Свердловской области рассказали, что подростки выжили благодаря собакам, которые их грели.

«Собаки спасли им жизнь. Они говорят, что собаки грели их ночью. Наши парни говорят, что дети были на бодряке. То есть как бы все было хорошо», - поделились они со «Звездой» подробностями операции.

О том, как брат и сестра потерялись в лесу, участники поиска их допрашивать не стали. Детей одели, напоили, вместе с собаками погрузили на квадроциклы и повезли в направлении, где стояла «скорая помощь».

Кроме того, участники поисков детей рассказали, что их коллеги сняли с себя вещи и одели на детей, чтобы тем было потеплее.

Напомним, двое подростков - 10-летняя Вика и 12-летний Гриша ушли на рыбалку в лес с дедушкой, но назад вернулся только он. Дети пропали еще 5 июня.

К их поискам в уральских лесах МЧС России привлекло 157 человек и 21 единицу спецтехники. В общей сложности в поисках участвовали 654 человека и 98 единиц техники.

Утром 8 июня стало известно, что подростков нашли. Они живы, их жизни ничто не угрожает, но дети истощены. Дедушка детей недавно перенес инсульт, он не смог объяснить, как потерялись его внуки.