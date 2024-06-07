Пятьсот человек ищут двоих пропавших детей в лесу на Урале

В уральском лесу пропали двое детей. Их ищут уже пятьсот человек. Школьники брат и сестра приехали на каникулы к деду. И пошли с ним на рыбалку. Но из леса вернулся только дед.

В поисковой операции уже задействованы и специалисты силовых и экстренных ведомств, и просто неравнодушные люди. Сегодня на помощь из Тюмени приехали еще 20 поисковиков МЧС. Радиус поиска постоянно растет, но пока безрезультатно.

«Осложняются поисковые мероприятия наличием огромного количества природных ловушек. Это болота, ручьи, реки, овраги. Так же сложности создает отсутствие нормальных дорог для заброски групп», - рассказал координатор поиска Клецин Сергей.

Из вагончика, который некогда служил летней дачей для семьи Крепп, ребята и дедушка отправились на рыбалку, здесь можно видеть предметы быта - холодильник, постельное белье, сервант. Сейчас на этом месте располагается центр связи поискового отряда «ЛизаАлерт».

Из леса дед 10-летней Вики и 12-летнего Гриши Крепп вышел один. В какой момент внуки потерялись он объяснить не может. Недавно он перенес инсульт. Связи с детьми нет с 5-го июня. В соцсетях мама детей описала ситуацию так.

В штабе рассказали, сейчас им помогает человек, который видел деда с внуками в среду.

«Соответственно шли три человека и две собаки, дед шел по середине дороги, его внучка оттащила, а внук оттащил собак. Это было 9 часов утра. Они дошли до болота, развернулись и пошли обратно и ушли куда-то прямо в лес», - сказал очевидец.

В поисках задействованы 5 кинологических расчетов. Собаки обнаружили не только детские следы, но и следы медведей.

«Дикие животные они везде есть, но во-первых там болотистая место, речки, переходы, вот это самое сложное. Ну и зверье никто не исключал», - рассказал местный житель.

То и дело появляются сообщения, что Вику и Гришу видели то в Тюмени, то на трассе. Обрабатывают каждое сообщение, не исключая версию, что дети могут ходить кругами, в том числе, скрываясь от диких зверей.