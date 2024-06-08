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На Урале нашли живыми пропавших 5 июня в лесу брата и сестру

Для поиска детей МЧС России привлекло 157 человек и 21 единицу техники.
Дарина Криц 2024-06-08 06:23:19
© Фото: mchs66, Telegram

Пропавшие 5 июня в уральском лесу двое детей найдены живыми. Жизни брата и сестры Гриши и Вики Крепп ничто не угрожает, но они истощены. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В Свердловской области найдены живыми дети, потерявшиеся ранее в лесном массиве Слободо-Туринского муниципального района», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Их отправят в больницу для медицинского обследования после того, как эвакуируют из района поисков.

Отмечается, что для поисков детей министерство привлекло 157 человек и 21 единица спецтехники. В общей сложности в поисках участвовали 654 человека и 98 единиц техники.

Вика 10-летнего возраста и 12-летний Гриша вместе с дедом ушли на рыбалку. Назад вернулся только дедушка. Он не смог объяснить, как потерялись его внуки - недавно он перенес инсульт.

#в стране и мире #дети #МЧС РФ #Свердловская область #лес #пропали дети
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