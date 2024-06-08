В Крыму национализируют квартиру друга Зеленского Хомутынника

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов рассказал, недвижимость каких украинских олигархов будет следующей на очереди в списке национализации.

По его словам, власти включили в список квартиру друга лидера киевского режима Владимира Зеленского Виталия Хомутынника. Она располагается на юге полуострова, в поселке Ливадия. Об этом Константинов рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024.

«В него вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано», - заявил крымский парламентарий.

Вместе с этим в список национализации войдет еще ряд объектов, принадлежащих другим «украинским соседям Зеленского» в Ливадии.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Крыму власти смогут выручить порядка одного миллиарда рублей от продажи имущества украинских олигархов. При этом с начала того же года удалось реализовать имущество на сумму в 820 миллионов рублей.

Среди лотов была и квартира Зеленского, к которой, 21 октября отмечал Константинов, был повышенный спрос. В результате квартира, расположенная в поселке Ливадия по улице Батурина, дом 44 А продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей.

В конце октября того же года сообщалось, что все вырученные средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на помощь участникам СВО.