МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Крыму национализируют квартиру друга Зеленского Хомутынника

В список национализации недвижимости украинских олигархов вошел парк-отель в Алуште и ряд квартир, среди которых жилье приятеля Зеленского.
Марина Крижановская 2024-06-08 08:25:42
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов рассказал, недвижимость каких украинских олигархов будет следующей на очереди в списке национализации.

По его словам, власти включили в список квартиру друга лидера киевского режима Владимира Зеленского Виталия Хомутынника. Она располагается на юге полуострова, в поселке Ливадия. Об этом Константинов рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024.

«В него вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано», - заявил крымский парламентарий.

Вместе  с этим в список национализации войдет еще ряд объектов, принадлежащих другим «украинским соседям Зеленского» в Ливадии.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Крыму власти смогут выручить порядка одного миллиарда рублей от продажи имущества украинских олигархов. При этом с начала того же года удалось реализовать имущество на сумму в 820 миллионов рублей.

Среди лотов была и квартира Зеленского, к которой, 21 октября отмечал Константинов, был повышенный спрос. В результате квартира, расположенная в поселке Ливадия по улице Батурина, дом 44 А продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей.

В конце октября того же года сообщалось, что все вырученные средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на помощь участникам СВО.

#Крым #Владимир Зеленский #недвижимость #национализация #Владимир Константинов #украинские олигархи #Виталий Хомутынник
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 