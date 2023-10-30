Крымская квартира Зеленских ушла с молотка за 44,3 млн рублей

Крымские власти планируют привлечь в бюджет более одного миллиарда рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов в Крыму.

© Фото: Макс Ветров, РИА Новости

Выставленная на торги крымская квартира семьи Владимира Зеленского продана за 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минимущества Крыма. В ходе торгов стоимость лота выросла вдвое.

«Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей. На аукционе было два участника», - сказали РИА Новости в пресс-службе.

Квартира площадью 119,5 кв. м была оформлена на жену Зеленского Елену. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти планируют привлечь в бюджет более одного миллиарда рублей от продажи имущества украинских олигархов в Крыму. Среди позиций жилые помещения, торговые объекты и объекты санаторно-курортного назначения.