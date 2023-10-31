Деньги от продажи квартиры Зеленского пойдут на помощь участникам СВО

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, национализация и продажа квартиры была важным шагом для крымчан, которые не хотели, чтобы полуостров хоть как-то был связан с Зеленским.

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Средства от продажи национализированной квартиры Владимира Зеленского в поселке городского типа Ливадия, который расположен в городском округе Ялта, пойдут на военные нужды и помощь участникам спецоперации. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», - передает его слова РИА Новости.

По его словам, национализация и продажа квартиры была символичным шагом для жителей полуострова, которые не желали, чтобы Крым хоть как-то был связан с Зеленским. Глава крымского парламента отметил, что «для крымчан Зеленский был и навсегда останется военным преступником».

Накануне стало известно, что крымская квартира Зеленских ушла с молотка за 44,3 миллиона рублей. В ходе торгов стоимость лота выросла в два раза. В пресс-службе Минимущества Крыма сообщили, в аукционе было два участника.