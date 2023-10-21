Власти Крыма смогут выручить 1 млрд рублей от продажи украинского имущества

С начала 2023 года удалось реализовать имущество на сумму в 820 миллионов рублей.

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В Крыму планируют продать национализированные активы и имущество украинских олигархов, доход в бюджет от продажи составит более одного миллиарда рублей. О планах властей республики рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей», - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он указал на выставленную на торги квартиру Владимира Зеленского, это самый востребованный из всех размещенных лотов объект. Другие позиции будущего аукциона представляют собой жилые помещения, торговые объекты и объекты санитарно-курортного назначения.

Константинов добавил, что с начала 2023 года была осуществлена реализация имущества граждан и государств, совершающих недружественные действия по отношении к России, на сумму в 820 миллионов рублей, которые уже составили часть республиканского бюджета.

В настоящий момент квартиру Зеленского в Ялте оценили в 23,9 миллиона рублей. Уже высказали предложение создать в ней музей борьбы с нацизмом, однако решение о будущем квартиры будет принимать будущий владелец.