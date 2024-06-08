Волонтер Крылов рассказал, как нашел пропавших в уральском лесу детей

Волонтер-поисковик Виктор Крылов рассказал «Звезде» подробности поисковой операции двух подростков - Вики и Гриши - которые на несколько дней потерялись в лесу возле деревни Ермолина в Свердловской области. По его словам, детей нашли на просеке, где проводилась вырубка леса - в 14 километрах от деревни.

«Прошло уже очень много дней и дети думали, что даже мама их уже не ищет. Мы сразу накинули на них свою одежду, дали воду, еду, посадили на квадроциклы, чтобы они согрелись. Дети были грязные, в комариных укусах, исцарапанные. Видно было, что оголодавшие, обезвоженные. Собаки были примерно в таком же состоянии», - рассказал волонтер.

Первые пару дней дети находились на болоте, возле места, где потерялись - девочка потеряла там обувь и даль шла без нее. У мальчика Гриши были кеды, но за несколько дней в лесу они практически развалились. Спустя несколько суток они все же решились пойти по дороге дальше. При этом дети не нервничали и вели себя очень спокойно - как будто ничего не произошло.

«У них мама медик и свое состояние здоровья они могли даже оценить. Говорят - у нас нет усиленного обезвоживания, чувствуем себя хорошо. Все время переживали о своем дедушке. И рассказали как они потерялись - показалась им знакомая местность, думали уже близко к деревне. И получилось так, что они с дедом разошлись. Нас они нашли, когда услышали звуки квадроциклов и пошли на них», - рассказал Виктор.

Напомним, двое подростков - 10-летняя Вика и 12-летний Гриша ушли на рыбалку в лес с дедушкой, но назад вернулся только он. Дети пропали еще 5 июня. К их поискам в уральских лесах МЧС России привлекло 157 человек и 21 единицу спецтехники. В общей сложности в поисках участвовали 654 человека и 98 единиц техники. Утром 8 июня стало известно, что подростков нашли. Они живы, их жизни ничто не угрожает. Дедушка детей недавно перенес инсульт, он не смог объяснить, как потерялись его внуки.