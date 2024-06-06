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Трамп назвал смертную казнь решением проблемы наркоторговли в США

Экс-президент Трамп считает, что по-настоящему проблема торговли наркотиками в США может быть решена только путем введения наказания через смертную казнь.
Дарина Криц 2024-06-06 06:28:24
© Фото: HOCH ZWEI Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп назвал способ решить проблему наркоторговли в стране. По его убеждению, это возможно только благодаря введению смертной казни.

Об этом он заявил в обширном интервью телеканалу Fox News, его слова приводит RT.

«Вы никогда по-настоящему не решите проблему наркотиков, пока не введете смертную казнь для торговцев наркотиками», - считает 45-й президент Соединенных Штатов.

В этом же разговоре Трамп, говоря о развитии США, заявил, что она стала «банановой республикой». Также он предупредил, что за проводимые в отношении него судебные преследования со стороны демократов и не только он будет добиваться «возмездия».

В контексте предстоящих осенью 2024 года выборов президента США Трамп потребовал проверить действующего главу Белого дома Джо Байдена на наркотики перед дебатами.

Кроме того, он считает, что переизбрание Байдена может уничтожить Соединенные Штаты.

Также Трамп не раз заявлял об имеющихся планах по решению украинского кризиса. Он не единожды повторял, что решит его в 24 часа в случае своего переизбрания, но отмечал, что не будет обсуждать свои мирные инициативы по Украине до завершения президентских выборов в США.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Наркоторговля #Смертная казнь #преступление и наказание
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