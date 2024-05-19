Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики перед дебатами

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что потребует от Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами. По словам Трампа, это является насущной необходимостью, так как во время национального обращения «О положении дел в стране» нынешний президент США был под воздействием неизвестных веществ или стимуляторов.

«На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной. Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики», - цитирует РИА Новости слова Трампа на съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе.

В том же выступлении Трамп низко оценил умственные способности своего противника в президентской гонке. Экс-президент заявил, что Байден – худший президент в истории США, которому надо противостоять лидерам, у которых заведомо более высокий IQ.

«Только подумайте, наш президент - человек с низким IQ, и ему приходится иметь дело с председателем Си и Путиным», - сказал Трамп.

Соперники уже договорились, что проведут два раунда дебатов по телевидению – в июне и сентябре. Однако формат проведения остается под вопросом. Байден требует классические дебаты в студии без зрителей и групп поддержки, где микрофон будет отключаться по истечении времени. Трамп же настаивает на более энергичном формате, а также требует провести дебаты вице-президентов. Сами выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.