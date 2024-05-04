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Telegraph сообщила о секретном плане Трампа по Украине

Дональд Трамп заявил, что не будет обсуждать свои мирные инициативы по Украине до завершения президентских выборов в США.
Ян Брацкий 2024-05-04 03:19:22
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп разработал детальный план прекращению конфликта на территории Украины и заключению мирного договора. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Он разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов», - говорится в публикации.

Как заявил источник издания, Трамп не собирается обсуждать свои идеи на этот счет в эфирах кабельных телеканалов, потому что тогда потеряет рычаг воздействия. Экс-глава Белого дома намерен в ходе предвыборной кампании привлечь на свою сторону избирателей, выступающих за мир.

Это не первые подобные заявления Дональда Трампа. Ранее он неоднократно обещал уладить украинский конфликт за 24 часа. В Кремле ответили, что это слишком сложная проблема для столь простого решения.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом
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