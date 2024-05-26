Трамп заявил, что переизбрание Байдена может уничтожить США

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что если действующего лидера страны Джо Байдена переизберут, от США «ничего не останется». Он сказал об этом в ходе выступления на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне.

«Вместе мы сделаем это. А без этого существует угроза, что еще через четыре года от страны ничего не останется», - передает его слова телеканал С-SPAN.

Трамп призвал «избавиться» от Байдена как от «худшего президента в истории». Он также назвал нынешнего президента США коррумпированным и некомпетентным тираном.

Ранее Дональд Трамп отказался от сидячих дебатов с Байденом. По его словам, ему предложили поставить столы во время дебатов, чтобы оба кандидата могли сесть, однако он заявил, что планирует провести их стоя.