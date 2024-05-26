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Трамп заявил, что переизбрание Байдена может уничтожить США

На съезде Либертарианской партии бывший президент призвал американцев не голосовать за Байдена, иначе «от страны ничего не останется».
Анастасия Бобылева 2024-05-26 05:45:05
© Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что если действующего лидера страны Джо Байдена переизберут, от США «ничего не останется». Он сказал об этом в ходе выступления на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне.

«Вместе мы сделаем это. А без этого существует угроза, что еще через четыре года от страны ничего не останется», - передает его слова телеканал С-SPAN.

Трамп призвал «избавиться» от Байдена как от «худшего президента в истории». Он также назвал нынешнего президента США коррумпированным и некомпетентным тираном.

Ранее Дональд Трамп отказался от сидячих дебатов с Байденом. По его словам, ему предложили поставить столы во время дебатов, чтобы оба кандидата могли сесть, однако он заявил, что планирует провести их стоя.

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #Джо Байден #переизбрание
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