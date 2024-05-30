МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьера Словакии Фицо перевезли из больницы домой

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая, нападавший выстрелил в политика пять раз.
Ян Брацкий 2024-05-30 23:16:16
© Фото: IMAGOALEX HALADA, www.imago-images.de, Global Look Press

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы домой в Братиславу, где политик продолжит восстанавливаться после покушения. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N.

«Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, по данным нескольких источников, он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», - говорится в сообщении портала.

В больнице, где премьер проходил лечение, уже подтвердили информацию о его переводе.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая, когда он вышел пообщаться с народом после выездного заседания кабмина страны. Нападавший успел произвести пять выстрелов, пока его не задержала охрана Фицо. Политика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где врачи долго боролись за его жизнь.

Исполнителю покушения грозит длительный тюремный срок. Следователи выяснили, что он был не согласен с политикой официальной Братиславы, что и послужило мотивом для нападения.

Роберт Фицо известен своей взвешенной позицией в отношении украинского кризиса. Премьер-министр Словакии неоднократно высказывался против поставок Киеву западного оружия, членства Украины в НАТО и призывал к началу мирных переговоров.

#покушение #Роберт Фицо #словакия #больница #политик
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 