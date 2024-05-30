Премьера Словакии Фицо перевезли из больницы домой

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы домой в Братиславу, где политик продолжит восстанавливаться после покушения. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N.

«Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, по данным нескольких источников, он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», - говорится в сообщении портала.

В больнице, где премьер проходил лечение, уже подтвердили информацию о его переводе.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая, когда он вышел пообщаться с народом после выездного заседания кабмина страны. Нападавший успел произвести пять выстрелов, пока его не задержала охрана Фицо. Политика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где врачи долго боролись за его жизнь.

Исполнителю покушения грозит длительный тюремный срок. Следователи выяснили, что он был не согласен с политикой официальной Братиславы, что и послужило мотивом для нападения.

Роберт Фицо известен своей взвешенной позицией в отношении украинского кризиса. Премьер-министр Словакии неоднократно высказывался против поставок Киеву западного оружия, членства Украины в НАТО и призывал к началу мирных переговоров.