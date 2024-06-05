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Лаврова в Буркина-Фасо наградили орденом Жеребца

Орден Жеребца является высшей государственной наградой в Буркина-Фасо.
Игнат Далакян 2024-06-05 18:12:57
© Фото: МИД России

Главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова наградили орденом Жеребца в африканском Буркина-Фасо. Награду вручили во время визита главы МИД РФ в страну.

«В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо И. Траоре министру иностранных дел России С.В. Лаврову был вручен орден Жеребца», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что орден Жеребца является высшей государственной наградой в Буркина-Фасо. Она учреждена властями страны в 1993 году. Орден Жеребца вручается военным или гражданским лицам за особые заслуги перед государством.

Напомним, что Сергей Лавров находится с визитом в Буркина-Фасо с 4 июня. Сегодня глава внешнеполитического ведомства России анонсировал дополнительные военные поставки в эту страну. Министр иностранных дел РФ отметил, что Буркина-Фасо стала первой страной, где удалось быстро и эффективно возобновить деятельность российского посольства. Лавров также планирует посетить Чад в рамках своего африканского турне.

#в стране и мире #награждение #Сергей Лавров #буркина-фасо #орден Жеребца
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