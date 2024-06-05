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В МИД РФ анонсировали визит Лаврова в Чад

Глава внешнеполитического ведомства посетит эту страну в ходе своего африканского турне.
Глеб Владовский 2024-06-05 11:03:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего африканского турне посетит Чад. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уточняется, что глава российского внешнеполитического ведомства в данный момент находится в Буркина-Фасо.

«Давайте анонсируем завтрашнюю еще одну точку. Завтра это будет Чад», - приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, что ранее, во вторник, Лавров посетил в рамках своего африканского турне Буркина-Фасо, Гвинею и Конго. В ходе своей деловой поездки дипломат провел переговоры с руководством этих стран по вопросам экономического и военно-технического сотрудничества.

#в стране и мире #Мария Захарова #Лавров #МИД РФ #Конго #Чад #буркина-фасо
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