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Лавров анонсировал дополнительные военные поставки в Буркина-Фасо

Глава МИД России отметил, что стороны развивают военно-техническое сотрудничество.
Игнат Далакян 2024-06-05 16:18:50
© Фото: Dracorius White, ZUMAPRESS, Globallookpress

Российская Федерация планирует дополнительно поставлять продукцию военного назначения в Буркина-Фасо. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом переходного периода республики Ибрагимом Траоре.

«Мы развиваем военное и военно-техническое сотрудничество. Поставляем и будем дополнительно поставлять продукцию военного назначения», - цитирует ТАСС министра иностранных дел России.

Сергей Лавров отметил, что партнерство двух стран весьма конкретно и продвинуто.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в столице Буркина-Фасо Уагадугу с первым в истории визитом. Глава МИД РФ прибыл в страну 4 июня. Дипломат отметил, что Буркина-Фасо стала первой страной, где удалось быстро и эффективно возобновить деятельность посольства РФ. В ходе своего африканского турне глава российского внешнеполитического ведомства также планирует посетить Чад.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Африка #буркина-фасо
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