Лавров прибыл с визитом в Буркина-Фасо

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Буркина-Фасо, об этом сообщает агентство РИА Новости. Лавров намерен провести встречу с властями африканского государства.

Ранее представитель МИД России посетил Гвинею. Лавров обсудил с руководством страны Западной Африки экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также работу российских компаний на территории государства.

Также министр иностранных дел России посетил республику Конго. На пресс-конференции с властями страны Лавров заявил о намерении Москвы поддержать инициативу Конго по ливийскому урегулированию. Со слов главы МИД РФ, Москва будет использовать свои контакты для сплочения ливийских сил.