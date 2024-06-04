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Лавров прибыл с визитом в Буркина-Фасо

Представитель МИД РФ встретится с политическим руководством страны.
Услада Дубинина 2024-06-04 21:53:49
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova Telegram

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Буркина-Фасо, об этом сообщает агентство РИА Новости. Лавров намерен провести встречу с властями африканского государства.

Ранее представитель МИД России посетил Гвинею. Лавров обсудил с руководством страны Западной Африки экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также работу российских компаний на территории государства.

Также министр иностранных дел России посетил республику Конго. На пресс-конференции с властями страны Лавров заявил о намерении Москвы поддержать инициативу Конго по ливийскому урегулированию. Со слов главы МИД РФ, Москва будет использовать свои контакты для сплочения ливийских сил.

#Сергей Лавров #Африка #МИД РФ #Конго #буркина-фасо #Сотрудничество #Гвинея
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